डोनाल्ड ट्रंप ने 37 बार ईरान के साथ समझौता होने का दावा किया

डोनाल्ड ट्रंप ने 37 बार किया दावा, कहा- ईरान के साथ होने वाला है समझौता

लेखन गजेंद्र 05:06 pm Jun 09, 202605:06 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा रटने के बाद एक बार फिर अपने नए दावे को लेकर चर्चा में हैं। इस बार ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का समझौता होने वाला है, लेकिन युद्ध विराम से पहले की अवधि को मिलाकर अभी तक बात नहीं बनी है। CNN ने उनके दावों की गिनती की तो पता चला कि ट्रंप 37 बार जल्द समझौता होने की बात कह चुके हैं।