कौन-कौन से खाड़ी देश में कितने भारतीय छात्र करते हैं पढ़ाई?

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में संघर्ष के बीच खाड़ी देशों में लगभग पांच लाख भारतीय छात्र हैं और मौजूदा हालात को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। यह संख्या विदेश में पढ़ने वाले कुल 18.8 लाख भारतीय छात्रों का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। लंबे समय तक युद्ध चलने से उनकी पढ़ाई, परीक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। परिवारों में भी चिंता बढ़ गई है और हालात पर दूतावास तथा संस्थान लगातार नजर रख रहे हैं।