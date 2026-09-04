नेपाल में बाढ़ के 9 दिन बाद भी लगातार शवों का मिलना जारी है

नेपाल में शवों की पहचान के लिए भारत कैसे कर रहा मदद, क्या नमूने भारत आएंगे?

लेखन गजेंद्र 04:26 pm Sep 04, 202604:26 pm

क्या है खबर?

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,247 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,700 से अधिक लोग लापता हैं। बाढ़ के बाद मुर्दाघर भरे पड़े हैं और सरकारी भवनों में भी शवों को रखा जा रहा है। अपने को ढूंढने आ रहे लोग बुरी तरह क्षत-विक्षत शवों को पहचान नहीं पा रहे। ऐसे में भारत शवों की पहचान के लिए DNA प्रोफाइलिंग में नेपाल की मदद करेगा। ये मदद कैसे होगी? आइए, जानते हैं।