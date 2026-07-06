कैसे भारतीय मूल के व्यवसायी ने CIA एजेंट बनकर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से किए रक्षा सौदे?

बैठक

श्रीवास्तव ने सुबियांटो के साथ की थी बैठकें

टेम्पो की रिपोर्ट के अनुसार, डच तेल व्यापारी नील्स ट्रोस्ट ने कहा कि वह 2022 के मध्य में श्रीवास्तव के साथ पश्चिम जावा के हंबलांग में गरुड़ यक्सा एस्टेट स्थित सुबियांटो के आवास पर गए थे। श्रीवास्तव का दावा था कि वह अक्सर सुबियांटो के घर ठहरते थे। उन्होंने 2002 के बाली बम धमाकों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में मदद करने और सुबियांटो को अमेरिकी आव्रजन ब्लैकलिस्ट से हटवाने में भी भूमिका निभाने का दावा किया था।