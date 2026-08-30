जिम्बाब्वे में ट्रक और मिनी बस की टक्कर में 27 लोगों की मौत हो गई है

जिम्बाब्वे में भीषण सड़क हादसा: ट्रक और मिनी बस की टक्कर में 27 लोगों की मौत

लेखन भारत शर्मा 03:45 pm Aug 30, 202603:45 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे के मध्य क्षेत्र में एक दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक मिनी बस और भारी मालवाहक ट्रक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 27 श्रद्धालुओं (चर्च जाने वाले लोगों) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा स्थानीय समयानुसार शुक्रवार शाम करीब साढ़े 6 बजे राजधानी हरारे से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चिव्हु शहर के पास एक सुदूर राजमार्ग पर हुआ।