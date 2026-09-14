दक्षिण अफ्रीका में मिनीबस टैक्सियों की भिड़ंत में हुई 21 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका में भीषण सड़क हादसा, मिनीबस टैक्सियों की भिड़ंत में 21 लोगों की मौत

लेखन भारत शर्मा 04:09 pm Sep 14, 202604:09 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। वहां एक राजमार्ग पर 2 मिनीबस टैक्सियों की हुई आमने-सामने की भिड़ंत में कम से कम 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह भयानक हादसा रविवार (13 सितंबर) की रात को घटित हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों की पहचान के प्रयास शुरू किए।