दक्षिण अफ्रीका में भीषण सड़क हादसा, मिनीबस टैक्सियों की भिड़ंत में 21 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका में भीषण सड़क हादसा, मिनीबस टैक्सियों की भिड़ंत में 21 लोगों की मौत
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। वहां एक राजमार्ग पर 2 मिनीबस टैक्सियों की हुई आमने-सामने की भिड़ंत में कम से कम 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह भयानक हादसा रविवार (13 सितंबर) की रात को घटित हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों की पहचान के प्रयास शुरू किए।
हादसा
कैसे हुआ यह हादसा?
रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉरपोरेशन (RTMC) के मुताबिक, यह हादसा केपटाउन से लगभग 380 किलोमीटर पूर्व में स्थित प्रिंस अल्बर्ट और लीउ-गामका के बीच N1 हाईवे पर हुआ था।
वेस्टर्न केप मोबिलिटी विभाग के अनुसार, दुर्घटना की शुरुआत तब हुई जब 2 मिनीबस टैक्सियों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।
इससे दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। उसी दौरान पीछे से आ रही एक SUV कार भी क्षतिग्रस्त मिनीबसों से आ टकराई। इससे हादसे ने भयावह रूप ले लिया।
आशंका
पुलिस ने जताई मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद 3 गंभीर पीड़ितों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।
आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दुर्घटना स्थल पर चलाए जा रहे बचाव अभियान और मलबे की जांच के बीच प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।
हादसे के तुरंत N1 हाईवे के इस पूरे हिस्से को यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया।
पृष्ठभूमि
दक्षिण अफ्रीका में मिनीबस टैक्सियों का चिंताजनक रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका में मिनीबस टैक्सियां सार्वजनिक परिवहन का सबसे मुख्य और बड़ा साधन हैं। हालांकि, ये वाहन अक्सर जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं।
इसी साल जनवरी में भी मिनीबस टैक्सियों से जुड़े दो अलग-अलग हादसों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 14 मासूम बच्चे शामिल थे।
इसके बाद भी सरकार इन हादसाें को रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है।