अमेरिका और इराक के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता

अमेरिका और इराक के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता, 20 साल बाद हटेगी अमेरिकी सेना

लेखन भारत शर्मा 05:55 pm Sep 29, 202605:55 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और इराक ने एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिसके तहत 20 वर्ष से अधिक समय के बाद अमेरिकी सेना का इराक में मिशन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस रणनीतिक कदम से पश्चिम एशिया की भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, जिसे विश्लेषक क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव के लिए एक नए रास्ते के रूप में देख रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार, दोनों सरकारों ने इसके लिए चरणबद्ध समय-सीमा तय की है।