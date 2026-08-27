इटली में जायरोकॉप्टर केबल कार की पटरियों से टकराकर हवा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 2 की मौत

जायरोकोप्टर हल्का और 2 सीटों वाला एक मनोरंजक विमान होता है, जो दिखने में हेलीकॉप्टर और छोटे हवाई जहाज का मिश्रण लगता है।

यह पहाड़ी इलाकों में कम ऊंचाई पर दर्शनीय स्थलों और फोटोग्राफी की उड़ान के लिए लोकप्रिय है। इसे ऑटोजायरो भी कहते हैं।

जायरोकॉप्टर में एक रोटर होता है, जो हेलीकॉप्टर के विपरीत आमतौर पर इंजन से सीधे नहीं घुमाता।

जायरोकॉप्टर को उड़ान भरने और उतरने के लिए अक्सर हेलीकॉप्टर से ज्यादा जगह चाहिए होती है।