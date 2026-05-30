अमेरिकी होटल में कार्यरत भारतीय को बाल यौन-शोषण और तस्करी के लिए 10 साल की जेल
क्या है खबर?
अमेरिका में नेब्रास्का राज्य के ओमाहा शहर में एक भारतीय नागरिक को नाबालिग से यौन शोषण और उनकी तस्करी के लिए 10 साल की जेल हुई है। आरोपी की पहचान गुजरात निवासी कवनकुमार पटेल (27) के रूप में हुई है, जो 'अमेरिकइन होटल' में कार्यरत था। नेब्रास्का की संघीय अदालत ने उसको नाबालिगों की यौन तस्करी के 2 मामलों में दोषी ठहराया है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने बताया कि पटेल अवैध प्रवासी है, जिसे निर्वासित किया जाएगा।
घटना
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 6 जनवरी, 2025 का है, जब ओमाहा पुलिस को चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे यौन तस्करी का शक हुआ। गृह सुरक्षा विभाग और पुलिस ने जांच के दौरान 15-16 वर्ष की 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया, जिन्हें व्यावसायिक यौन शोषण के लिए बेचने के उद्देश्य से दूसरे राज्य से होटल लाया गया था। तस्करों ने नाबालिगों को किराए के बदले होटल कर्मचारियों के साथ यौन संबंध को मजबूर किया था।
आरोप
नाबालिगों को होटल में खाना-आवास देकर यौन शोषण भी करवाया
अटॉर्नी कार्यालय ने बताया कि लड़कियों को निर्देश था कि वे होटल कर्मचारियों के साथ संबंध बनाएं, वरना होटल से निकाल दिया जाएगा। उनको खाना भी दिया गया। होटल के 2 कर्मचारियों ने एक नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के लिए तस्कर को पैसे दिए थे। पटेल ने होटल के कैश काउंटर से पैसे निकालकर तस्करों को देने की बात स्वीकारी है। इस बहाने उन्होंने नाबालिगों को कई दिन तक होटल में रखा और विज्ञापन देकर यौन शोषण करवाया।
जानकारी
सजा के बाद 5 साल निगरानी में रहेगा पटेल
अटॉर्नी कार्यालय के मुताबिक, पटेल को 10 साल की कैद में पैरोल नहीं मिलेगी। जेल से रिहाई के बाद पटेल 5 साल तक निगरानी में रहेंगे। पटेल अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा हैं। सजा पूरी होने के बाद उसे निर्वासित किया जाएगा।