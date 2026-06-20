डोनाल्ड ट्रंप के पलटवार पर भड़की जॉर्जिया मेलोनी

डोनाल्ड ट्रंप के पलटवार पर भड़की जॉर्जिया मेलोनी, कहा- मेरी लोकप्रियता से आपका कोई लेना-देना नहीं

लेखन भारत शर्मा 09:10 pm Jun 20, 202609:10 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मेलोनी द्वारा ट्रंप के दावों को खारिज करने के बाद उन्होंने फिर से हमला बोला है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर G-7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने उनसे बार-बार फोटो खिंचवाने का अनुरोध किया। वह इटली में खराब प्रदर्शन के कारण ये हथकंडे अपना रही हैं। इस पर मेलोनी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है।