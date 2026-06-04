लुफ्थांसा विमान का अगला हिस्सा जमीन पर गिरा

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा विमान का अगला हिस्सा गिरा, कई कर्मचारी घायल

लेखन गजेंद्र 08:35 pm Jun 04, 202608:35 pm

क्या है खबर?

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां लुफ्थांसा विमान का अगला हिस्सा (नोज गियर) अचानक गिरने से कई कर्मचारी घायल हो गए। घटना के समय विमान को लॉस एंजिल्स के लिए रवाना होना था। हालांकि, तब तक कोई यात्री विमान में सवार नहीं हुआ था। लुफ्थांसा के प्रवक्ता ने बताया कि हादसे के समय विमान में चालक दल के सदस्य और ग्राउंड स्टाफ सवार था, जो चोटिल हुए हैं। सभी अस्पताल में भर्ती है