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जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा विमान का अगला हिस्सा गिरा, कई कर्मचारी घायल 
लुफ्थांसा विमान का अगला हिस्सा जमीन पर गिरा

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा विमान का अगला हिस्सा गिरा, कई कर्मचारी घायल 

लेखन गजेंद्र
Jun 04, 2026
08:35 pm
क्या है खबर?

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां लुफ्थांसा विमान का अगला हिस्सा (नोज गियर) अचानक गिरने से कई कर्मचारी घायल हो गए। घटना के समय विमान को लॉस एंजिल्स के लिए रवाना होना था। हालांकि, तब तक कोई यात्री विमान में सवार नहीं हुआ था। लुफ्थांसा के प्रवक्ता ने बताया कि हादसे के समय विमान में चालक दल के सदस्य और ग्राउंड स्टाफ सवार था, जो चोटिल हुए हैं। सभी अस्पताल में भर्ती है

हादसा 

कैसे हुआ हादसा?

बोइंग 787 जेटलाइनर लुफ्थांसा विमान की उड़ान संख्या LH-450 अमेरिका के लॉस एंजिल्स जाने के लिए टर्मिनल एक पर खड़ी थी। विमान में यात्रियों को सवार करने से पहले उसका परीक्षण किया जा रहा था। तभी उसका अगला पहिया अचानक से नीचे धंस गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पायलट की खिड़की वाला अगला हिस्सा गिरता दिख रहा है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और यात्रियों की बोर्डिंग रोक दी गई।

जांच 

अधिकारियों ने शुरू की जांच 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विमान ने जनवरी 2026 में ही नियमित यात्री सेवा शुरू की थी, जिससे यह लुफ्थांसा के बेड़े में शामिल होने वाले नए विमानों में से एक बन गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपयोग किया जाता है और यह अपनी ईंधन दक्षता और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। विमान को कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

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लुफ्थांसा विमान का अगला हिस्सा गिरा 

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