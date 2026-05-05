जर्मनी में लीपजिग शहर के बाजार में घुसी कार ने भीड़ को कुचला

जर्मनी में लीपजिग शहर के बाजार में घुसी कार ने भीड़ को कुचला, 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 10:35 am May 05, 202610:35 am

क्या है खबर?

जर्मनी में सैक्सोनी राज्य के शहर लीपजिग में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां एक कार भीड़भाड़ वाले बाजार में घुसी और लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। घटना में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लीपजिग के दमकल विभाग के प्रमुख एक्सल शू ने बताया कि यह इलाका खरीदारी क्षेत्र होने की वजह से काफी व्यस्त और भीड़भाड़ वाला है।