हमास गाजा में हथियार डालने पर सहमत और इजरायली सेना भी हटेगी

हमास गाजा में हथियार डालने पर सहमत; इजरायली सेना हटेगी, युद्धविराम के अगले चरण पर काम

लेखन गजेंद्र 11:32 am Jul 31, 202611:32 am

क्या है खबर?

फिलिस्तीन को आबाद करने के लिए काम कर रहे शांति बोर्ड ने शुक्रवार को गाजा में मौजूद हमास और दूसरे हथियारबंद समूह के साथ बड़ा समझौता किया है। हमास समेत सभी समूह हथियार डालने पर सहमत हो गए हैं। साथ ही, युद्धविराम के अगले चरणों को लागू करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप पर मिलकर काम करने को राजी हैं। शांति बोर्ड ने समझौते को गाजा को देश द्वारा शासित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।