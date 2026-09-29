गैंगस्टर गोल्डी बरार FBI की 10 सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शामिल, करोड़ों का इनाम

FBI ने 28 सितंबर को बरार का नाम सूची में शामिल किया है, जिससे वह 1950 में शुरू हुई इस सूची के बाद से 10 सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शामिल होने वाला 543वां भगोड़ा बना है।

एजेंसी ने बताया कि बरार का अमेरिका और कनाडा में फैले हिंसक अपराधों की एक श्रृंखला से संबंध रहा है।

एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बरार को हथियारबंद, खतरनाक माना जाना चाहिए और उसकी सूचना एजेंसी को देनी चाहिए।