ग्वाटेमाला में फटा 'फ्यूगो' ज्वालामुखी, सरकार ने जारी किया गया राष्ट्रव्यापी ऑरेंज अलर्ट

राजधानी ग्वाटेमाला सिटी से महज 35 किलोमीटर दूर 3,763 मीटर ऊंचाई पर स्थित फ्यूगो ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित 'सेका' और 'सेनिजा' घाटियों की तरफ खतरनाक पायरोक्लास्टिक डेंसिटी करंट (तपते मलबे और गैसों का तेज बहाव) बढ़ रहा है।

ऐसे में ज्वालामुखी के पास के 2 गांवों से लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग RN-14 को पूरी तरह बंद कर स्थानीय शैक्षणिक गतिविधियों को भी बंद कर दिया है।