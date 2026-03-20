फ्रांसीसी नाविक के व्यायाम ऐप में हुई गड़बड़ी, विमानवाहक पोत के स्थान का हुआ खुलासा

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में बीच एक दिलचस्प खबर सामने आई है। फ्रांस के एक नौसेना अधिकारी ने नियमित व्यायाम के दौरान अनजाने में अपने ऐप से विमानवाहक पोत के स्थान का खुलासा कर दिया। फ्रांसीसी समाचार पत्र ले मोंडे के अनुसार, विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल पर सवार एक युवा नाविक ने सार्वजनिक फिटनेस ऐप स्ट्रावा पर 36 मिनट के व्यायाम को रिकॉर्ड किया। तभी उसके बेड़े को वास्तविक समय में ट्रैक करने की अनुमति मिल गई।

गड़बड़ी साढ़े 6 किलोमीटर से अधिक की दौड़ लगाई नाविक के रिकॉर्ड से पता चला कि चार्ल्स डी गॉल जहाज का स्थान साइप्रस के पास भूमध्य सागर में है, जिससे नौसेना अधिकारियों के बीच खलबली मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक, नाविक ने 13 मार्च को लगभग 900 फुट लंबे जहाज के डेक के चारों ओर 6.43 किमी से अधिक की दौड़ को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी स्मार्टवॉच का इस्तेमाल किया था। इससे पता चला कि ईरान युद्ध के बीच विमानवाहक पोत तुर्की तट से 62 मील दूर था।

जांच अमेरिका ने लगाया था ऐप्स पर प्रतिबंध यह सुरक्षा उल्लंघन ऐसे समय पर हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहयोगी देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। अमेरिकी युद्ध विभाग ने फिटनेस-ट्रैकिंग ऐप्स और वियरेबल्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फ्रांस को स्ट्रावा के कारण बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्ट्रावा को दुनियाभर में 12 करोड़ लोग उपयोग करते हैं। ऐप धावकों और साइकिल चालकों को व्यायाम को ऑनलाइन लॉग करने और साझा करने की अनुमति देता है।

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