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फ्रांस में जंगल की आग हजारों हेक्टेयर तक फैली, मैड्रिड से 63,000 लोगों को बचाया
फ्रांस में जंगल की आग हजारों हेक्टेयर तक फैली

फ्रांस में जंगल की आग हजारों हेक्टेयर तक फैली, मैड्रिड से 63,000 लोगों को बचाया

लेखन गजेंद्र
Jul 28, 2026
03:25 pm
क्या है खबर?

फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के गिरोंडे क्षेत्र में लगी जंगल की आग ने भयावह रूप ले लिया है। आग 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैल गई है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को कहा कि आग की वजह से देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। आग बुझाने का काम जारी है। फ्रांस में लगभग 2.20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

आग

22 जुलाई को लगी थी आग, पेरिस से 4 गुना क्षेत्र तक फैली

फ्रांस की आग 22 जुलाई 2026 के आसपास लगी थी, जिसको मंगलवार को 6 दिन हो गए हैं। अभी आग की जद में पेरिस शहर से 4 गुना बड़ा क्षेत्र आया है।

आग बोर्डो शहर के किनारे 15 किलोमीटर के अंदर तक पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल अभी उस पर काबू पा लिया गया है। हालांकि, पूरी तरह नियंत्रित नहीं है।

आग की वजह से इलाके में 60 किलोमीटर हिस्सा बंद है।

प्रभाव

मैड्रिड से 63,000 से अधिक लोगों को बचाया गया

BBC के मुताबिक, आग बुझाने के काम में लगभग 2,500 दमकलकर्मी, 1,500 सैन्यकर्मी और 1,200 पुलिस अधिकारी और जेंडरमेस (पुलिस बल के जवान) लगे हुए हैं।

फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक, आग को फ्रांस के बोर्डो शहर तक पहुंचने से रोक दिया गया है। इस विशाल महानगरीय क्षेत्र में लगभग 8.50 लाख लोग रहते हैं।

अधिकारियों का कहना है कि मैड्रिड के पास 63,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से निकाला गया है ।

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जांच

आग से फ्रांस में बढ़ रहा खतरा

फ्रांस के मौसम विभाग ने आग की वजह से भीषण गर्मी से प्रभावित गिरोंडे और लैंडेस क्षेत्रों के लिए लू की चेतावनी जारी की, जिसमें गर्म, शुष्क मौसम और बारिश न होने का पूर्वानुमान लगाया गया है।

बारिश की कोई संभावना नहीं है और तट पर पश्चिम से चलने वाली समुद्री हवाओं से आग फिर भड़कने की संभावना जताई गई है।

पूर्वी स्पेन में भी लगभग एक सदी पहले हुए गृहयुद्ध से बचे गोला-बारूद दमकलकर्मियों के लिए खतरा बना है।

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ट्विटर पोस्ट

आग का दृश्य

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बिगड़े हालात

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