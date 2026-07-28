फ्रांस में जंगल की आग हजारों हेक्टेयर तक फैली

फ्रांस में जंगल की आग हजारों हेक्टेयर तक फैली, मैड्रिड से 63,000 लोगों को बचाया

लेखन गजेंद्र 03:25 pm Jul 28, 202603:25 pm

क्या है खबर?

फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के गिरोंडे क्षेत्र में लगी जंगल की आग ने भयावह रूप ले लिया है। आग 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैल गई है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को कहा कि आग की वजह से देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। आग बुझाने का काम जारी है। फ्रांस में लगभग 2.20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।