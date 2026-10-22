फ्रांस में पहली बार इंसानों में जानलेवा शमोंडा वायरस का पता चला

फ्रांस में पहली बार इंसानों में जानलेवा शमोंडा वायरस का पता चला, कितना खतरनाक है ये?

लेखन गजेंद्र 03:26 pm Oct 22, 202603:26 pm

क्या है खबर?

फ्रांस में जानवरों को होने वाला जानलेवा शमोंडा वायरस का एक इंसान में पता चला है, जिससे हड़कंप मच गया है। मरीज की मौत हो चुकी है। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अभी तक यह वायरस इंसानों में फैलने वाला नहीं माना जाता था। हालांकि, अब हालात बदल गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरीज को पूर्वी फ्रांस में संक्रमण हुआ था, उन्हें अभी आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं दिख रहा है।