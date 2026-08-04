जो बाइडन के पूर्व अधिकारी का दावा- प्रयोगशाला से लीक होने से फैली कोराेना वायरस महामारी

बैश ने टिप्पणीकार जेमी मेट्जल की एक पोस्ट का हवाला दिया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि वायरस की उत्पत्ति संभवतः वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक प्रयोगशाला रिसाव से हुई थी।

इस पर झा ने उस पोस्ट को दोबारा साझा करना बताते हुए कहा, "जो जानकारी मैंने हासिल की है और जो जानकारी मैंने देखी है, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कोरोना वायरस के प्रयोगशाला से लीक होने की अधिक संभावना है।"