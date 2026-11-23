अल नीनो से हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा (फाइल तस्वीर)

अल नीनो से हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

लेखन गजेंद्र 12:43 pm Nov 23, 202612:43 pm

क्या है खबर?

अल नीनो की वजह से खतरा टला नहीं है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा है। काठमांडू में मौजूद इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD), बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स ने मिलकर हिंदू कुश हिमालय विंटर आउटलुक 2026 तैयार किया है। इसमें नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अधिक बारिश का अनुमान लगाया गया है।