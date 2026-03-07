दुबई में धमाकों के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहा उड़ानों का संचालन

दुबई में हवाई अड्डे के ऊपर धमाके के बाद करीब 2 घंटे तक बंद रहा उड़ान संचालन

लेखन भारत शर्मा 02:27 pm Mar 07, 202602:27 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रमुख शहर दुबई में शनिवार को ईरान की ओर से दागे गए कई ड्रोन के धमाकों की आवाज सुनाई देने के बाद शहर के हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन कुछ घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया। इस दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उन्हें इंतजार करने को कहा गया। हालांकि, करीब 2 घंटे के बाद उड़ान संचालन बहाल कर दिया गया। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली।