दुबई में धमाकों के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहा उड़ानों का संचालन

दुबई में धमाकों के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहा उड़ानों का संचालन
क्या है खबर?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रमुख शहर दुबई में शनिवार को ईरान की ओर से दागे गए कई ड्रोन के धमाकों की आवाज सुनाई देने के बाद शहर के हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन कुछ घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया। इस दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उन्हें इंतजार करने को कहा गया। हालांकि, करीब 2 घंटे के बाद उड़ान संचालन बहाल कर दिया गया। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली।
धमाका
हवाई अड्डे के ऊपर ही हुआ था एक धमाका
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे दुबई हवाई अड्डे के ऊपर एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उसके बाद आसमान में धुंए का गुबार छा गया। इसके बाद उड़ान भरने का इंतजार कर रहे यात्रियों को हवाई अड्डे पर बनी सुरंगों में ले जाया गया। इसी तरह हवाई अड्डे से उड़ान संचालन को पूरी तरह से रोक दिया गया। उसके बाद एयरलाइंस कंपनी एमिरेट्स अगली सूचना तक उड़ानें निलंबित करने की घोषणा कर दी।
बहाली
करीब 2 घंटे बाद बहाल किया गया उड़ान संचालन
धमाके के करीब 2 घंटे बार दुबई हवाई अड्डा प्रशासन ने उड़ान संचालन बहाल करने की घोषणा कर दी। इसके बाद एमिरेट्स ने भी उड़ान संचालन शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि आज दोपहर की उड़ानों के लिए जिन यात्रियों की बुकिंग पक्की हो चुकी है, वे हवाई अड्डे जा सकते हैं, जिनमें दुबई से होकर गुजरने वाले यात्री भी शामिल हैं। हालांकि, कतर एयरवेज जैसी अन्य एयरलाइनों ने परिचालन निलंबित रखने का निर्णय किया है।