बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य शिविर में फिदायिन हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य शिविर में फिदायिन हमला, 5 जवानों की मौत

लेखन गजेंद्र 10:17 pm Nov 13, 202610:17 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान का बलूचिस्तान शुक्रवार को फिदायिन हमले से दहल गया। यहां के मस्तुंग जिले में एक पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 5 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गे हैं। आतंकवादियों ने कंदवाह सिक्योरिटी पोस्ट को निशाना बनाया था, जहां हमलावरों ने मजबूत चेकपॉइंट को तोड़ने की कोशिश में विस्फोटकों से भरी गाड़ी को इलाके में घुसा दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने 3 आतंकियों को मार गिराया और चेकपॉइंट पर कब्जे की कोशिश नाकाम की।