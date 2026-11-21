एक महीने के अंदर FBI पर दूसरी बार साइबर हमला

FBI पर फिर हुआ साइबर हमला, नेशनल क्राइम डाटाबेस में सेंध की आशंका

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:28 pm Nov 21, 202601:28 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) पर एक महीने के अंदर दूसरी बार साइबर हमले की घटना सामने आई है। इस बार हैकर्स ने एजेंसी के नेशनल क्राइम इन्फॉर्मेशन सेंटर (NCIC) को निशाना बनाया है। यह डाटाबेस देशभर की पुलिस और जांच एजेंसियों को आपराधिक रिकॉर्ड, गिरफ्तारी वारंट और पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है। फिलहाल FBI इस मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।