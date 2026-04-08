युद्धविराम के बाद ईरान के लावन द्वीप में तेल रिफाइनरी पर विस्फोट, संचालन बंद किया

लेखन गजेंद्र 03:50 pm Apr 08, 202603:50 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी अधिकारियों के बीच युद्धविराम पर सहमति जताने के बाद भी इस्लामिक गणराज्य पर हमले जारी होने की चर्चा है। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर ने बताया कि फारस की खाड़ी में लावन द्वीप पर स्थित एक ईरानी तेल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के कारण का पता नहीं चला है। सिर्री द्वीप पर भी एक तेल रिफाइनरी में धमाके की सूचना है, जिसके कारणों का पता नहीं चला है।