यूरोपीय देशों का रूस पर एलेक्सी नवलनी की हत्या कराने का आरोप, किया यह बड़ा दावा

ब्रिटेन समेत 5 यूरोपीय देशों ने रूस पर विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की घातक जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड भी शामिल हैं। इन सभी का आरोप है कि प्रयोगशाला विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि जेल में नवलनी की मौत से पहले उन्हें जहरीले डार्ट मेंढकों में पाया जाने वाला बेहद खतरनाक जहर दिया गया था। बता दें कि नवलनी की फरवरी 2024 में मौत हुई थी।

बयान पांचों देशों के विदेश मंत्रालयों ने जारी किया संयुक्त बयान पांचों देशों के विदेश मंत्रालयों द्वारा शनिवार को लंदन में जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया है कि नवलनी से लिए गए नमूनों के विश्लेषण से एपिबैटिडाइन की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। बयान में आगे कहा गया है कि एपिबैटिडाइन दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जहरीले डार्ट मेंढकों में पाया जाने वाला बेहद घातक जहर है। इससे तुरंत ही इंसान की मौत हो सकती है। यह पदार्थ रूस में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है।

दावा यूरोपीय देशों ने यह भी किया दावा पांचों सरकारों ने संयुक्त बयान में कहा कि केवल रूस के पास ही इस हमले को अंजाम देने के लिए आवश्यक साधन, मकसद और अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने की क्षमता थी। उन्होंने आगे कहा कि वे रासायनिक हथियार सम्मेलन का उल्लंघन करने के लिए रूस की शिकायत रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) से कर रहे हैं। अगर, यह शिकायत होती है तो इस मामले की पूरी तरह से दोबारा गहन जांच की जाएगी।

