अमेरिका में विरोध के बाद एपस्टीन फाइल्स से हटाई गईं डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें फिर बहाल
क्या है खबर?
अमेरिका के न्याय विभाग ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित उन तस्वीरों को बहाल कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थीं। पहले ट्रंप की तस्वीर वाली एक छवि को हटा दिया गया था, जिस पर हंगामा मच गया। काफी विरोध के बाद 24 घंटे के अंदर उसे बहाल कर दिया गया है। न्याय विभाग ने कहा कि एपस्टीन के पीड़ितों की पहचान उजागर होने के खतरे को न मानते हुए उसने तस्वीर को बहाल किया है।
सबूत
तस्वीरों में क्या था?
विवादित तस्वीर एक दस्तावेज की थी, जिसमें एपस्टीन की एक मेज या अलमारी दिखाई दे रही थी, जिस पर ट्रंप की दो तस्वीरें थीं। इसके अलावा गायब हो चुकी तस्वीरों में नग्न महिलाओं को दर्शाने वाली कलाकृतियों की तस्वीरें और ट्रंप की एपस्टीन, मेलानिया ट्रंप और घिसलेन मैक्सवेल के साथ की एक तस्वीर शामिल है। यह तस्वीर फर्नीचर और दराजों के अंदर प्रदर्शित तस्वीरों की एक श्रृंखला थी। इन्हें एहतियाती समीक्षा के दौरान शनिवार को हटा दिया गया था।
जांच
तस्वीर बहाल करने पर न्याय विभाग ने क्या कहा?
न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों ने इस तस्वीर की समीक्षा के लिए संकेत दिया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे अनजाने में एपस्टीन के पीड़ितों का खुलासा हो सकता है। न्याय विभाग ने तस्वीरों को बहाल करते हुए रविवार को कहा कि समीक्षा के बाद, यह तय किया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि तस्वीर में एपस्टीन के किसी पीड़ित को दर्शाया गया है, और इसे बिना किसी बदलाव या संपादन के दोबारा पोस्ट किया गया है।