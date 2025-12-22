अमेरिका में विरोध के बाद एपस्टीन फाइल्स से हटाई गईं डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें फिर बहाल

अमेरिका न्याय विभाग ने विरोध के बाद एपस्टीन फाइल की वेबसाइट से हटाई गई डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें बहाल

लेखन गजेंद्र 10:10 am Dec 22, 202510:10 am

क्या है खबर?

अमेरिका के न्याय विभाग ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित उन तस्वीरों को बहाल कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थीं। पहले ट्रंप की तस्वीर वाली एक छवि को हटा दिया गया था, जिस पर हंगामा मच गया। काफी विरोध के बाद 24 घंटे के अंदर उसे बहाल कर दिया गया है। न्याय विभाग ने कहा कि एपस्टीन के पीड़ितों की पहचान उजागर होने के खतरे को न मानते हुए उसने तस्वीर को बहाल किया है।