ट्रंप की जीत के लिए मस्क ने खर्च किए करीब 50 करोड़ डॉलर

ट्रंप की जीत के लिए मस्क ने खर्च किए करोड़ों डॉलर, आंकड़ा जानकर चौंक जाएंगे

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:24 am Nov 05, 202609:24 am

क्या है खबर?

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एलन मस्क ने जमकर पैसा लगाया था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला के CEO मस्क ने चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन के लिए करीब 50 करोड़ डॉलर (लगभग 4,700 करोड़ रुपये) खर्च किए। हालांकि, उनकी इस भारी भरकम रकम के बावजूद कई राज्यों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और मस्क को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।