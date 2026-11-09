मिस्र में काहिरा के पास 2 ट्रेनों में टक्कर

मिस्र में काहिरा के पास 2 ट्रेनों में टक्कर, 7 लोगों की मौत 112 घायल

लेखन गजेंद्र 09:54 am Nov 09, 202609:54 am

क्या है खबर?

मिस्र की राजधानी काहिरा के पास रविवार को 2 यात्री ट्रेनों की आपस में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। स्टेट रेलवे अथॉरिटी ने कहा कि हादसा काहिरा से करीब 76 किलोमीटर दूर दक्षिण में हुआ है। हादसे के समय ट्रेन गीजा से फयूम जा रही थी। घटना में 112 लोग घायल हुए हैं। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 46 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।