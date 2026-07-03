कांगो में इबोला वायरस के नए प्रकार के उपचार का परीक्षण शुरू

उपचार

बिना अनुमोदित उपचार के बिना भी लोग ठीक हो रहे

वर्तमान परीक्षण WHO द्वारा प्रायोजित है, जिसका समन्वय कांगो में इंस्टीट्यूट नेशनल डी रिसर्च बायोमेडिकल, बेल्जियम में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कर रहे हैं। WHO मुख्यालय में पत्रकारों से टेड्रोस ने कहा कि 2 दवाओं का नैदानिक ​​परीक्षण शुरू हो गया है, जिसमें पहले मरीज का नामांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुमोदित उपचारों के बिना भी लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षित और प्रभावी उपचार होने से कई जान बच सकती है।