इबोला वायरस ने पसारे पैर, सीमा पार दक्षिण सूडान पहुंचने की 70 प्रतिशत संभावना

वायरस

अब तक 267 मौत

इबोला वायरस के बुंडिबुग्यो स्ट्रेन की वजह से अब तक कांगो में 1,048 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं और 267 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस ने करीब 6 हफ्तों तक बिना पता चले लोगों को अपनी जद में ले लिया, जिससे यह प्रसार हुआ। जून 2026 के अंत तक 990 मामले और 174 मौत होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन यह जिस तरह से फैल रहा है, सितंबर 2026 तक अनुमानित 8,210 मामले हो सकते हैं।