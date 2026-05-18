चीन में 5.2 तीव्रता के भूकंप से गिरीं 13 इमारतें

चीन में 5.2 तीव्रता के भूकंप से गिरीं 13 इमारतें, 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 09:15 am May 18, 202609:15 am

क्या है खबर?

चीन के गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में सोमवार तड़के आए 5.2 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप मच गया। लिउझोउ शहर में आए भूकंप में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक लापता है। ग्वांग्शी भूकंप प्रशासन ने बताया कि भूकंप 8 किलोमीटर की गहराई पर था और इसका केंद्र ताइयांगकुन कस्बे में स्थित था, जो लिउझोऊ शहर से 16 किलोमीटर दूर है। भूकंप की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में 13 इमारतें ढहने की सूचना मिली है।