वेनेजुएला में फिर लगे भूंकप के झटके, 4.9 की तीव्रता से सहमे लोग
क्या है खबर?
वेनेजुएला के उत्तरी तट से दूर एक ताजा भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 दर्ज की गई है। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र (EMSC) के अनुसार, भूकंप का केंद्र माराके से 61 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था। शुक्रवार को आया भूकंप बुधवार शाम को देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद आया है, जिनमें कम से कम 920 लोगों की मौत हो गई और राजधानी काराकास के कुछ हिस्से पूरी तरह तबाह हो गए।
मृतक
मृतकों की संख्या हो सकती है 10,000 से अधिक
वेनेजुएला में बुधवार को आए 7.2 और 7.5 की तीव्रता वाले 2 विशानकारी भूकंपों ने व्यापक तबाही मचाई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि मृतकों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। इस आपदा में कम से कम 3,360 लोग घायल हुए हैं और 172 से अधिक लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार, इन भूकंपों के बाद 50,000 से अधिक लोग लापता हैं और उनकी तलाश जारी है।
घोषणा
वेनेजुएला सरकार ने की बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में सीमित पहुंच की घोषणा
आपदा के मद्देनजर वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसडाडो कैबेलो ने ला गुआइरा के कुछ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सीमित आवागमन की घोषणा की। निवासी मिलकर आवश्यक सामग्री जुटाने और जीवित बचे लोगों की तलाश में जुट गए हैं। कुछ लोग अपनी कारों को अस्थायी एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे समुदाय के सदस्य लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी साझा कर सकें।
सराहना
बचाव अभियान में सामुदायिक प्रयासों की सराहना
अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 वर्षीय जेनिफर पलासिओस ने बचाव कार्यों में सामुदायिक प्रयासों की सराहना की। इस भूकंप के बाद उनका बेटा और 5 रिश्तेदार मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उन्होंने कहा, "समुदाय के प्रयासों से ही लोग सुरक्षित बाहर निकल पाए हैं।" रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उनका 6 वर्षीय बेटा और 5 रिश्तेदार अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं।