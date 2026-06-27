वेनेजुएला में फिर लगे भूंकप के झटके, 4.9 की तीव्रता से सहमे लोग

घोषणा

वेनेजुएला सरकार ने की बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में सीमित पहुंच की घोषणा

आपदा के मद्देनजर वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसडाडो कैबेलो ने ला गुआइरा के कुछ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सीमित आवागमन की घोषणा की। निवासी मिलकर आवश्यक सामग्री जुटाने और जीवित बचे लोगों की तलाश में जुट गए हैं। कुछ लोग अपनी कारों को अस्थायी एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे समुदाय के सदस्य लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी साझा कर सकें।