प्रशांत महासागर में द्वीप राष्ट्र टोंगा के पास 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, क्या सुनामी आएगी?

भूकंप

नेयाफू शहर से 150 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र

भूकंप वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप का केंद्र टोंगा के नेयाफू शहर से 150 किलोमीटर से अधिक दूर था। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान या लोगों के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि हाल के दिनों में, टोंगा और समोआ के आसपास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण भूकंपों का एक समूह आया है। इससे पहले आए 3 भूकंपों की तीव्रता 6.0 से अधिक थी, जो बहुत कम समय में एक के बाद एक आए थे।