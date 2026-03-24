प्रशांत महासागर में द्वीप राष्ट्र टोंगा के पास 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, क्या सुनामी आएगी?
क्या है खबर?
प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र टोंगा के पास मंगलवार को एक जोरदार भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.6 मापी गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 238 किलोमीटर (148 मील) की गहराई पर था। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) के अनुसार, टोंगा द्वीप समूह के पास आए भूकंप के बाद सुनामी की आशंका नहीं थी, भूकंप पृथ्वी के बहुत अंदर आया था।
भूकंप
नेयाफू शहर से 150 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र
भूकंप वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप का केंद्र टोंगा के नेयाफू शहर से 150 किलोमीटर से अधिक दूर था। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान या लोगों के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि हाल के दिनों में, टोंगा और समोआ के आसपास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण भूकंपों का एक समूह आया है। इससे पहले आए 3 भूकंपों की तीव्रता 6.0 से अधिक थी, जो बहुत कम समय में एक के बाद एक आए थे।
चेतावनी
वर्ष 2022 में आए ज्वालामुखी को देखते हुए डर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी 2022 में, पास के हुंगा टोंगा-हुंगा हा'आपई ज्वालामुखी ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किया था। इसके बाद दुनिया भर में झटके महसूस किए गए और प्रशांत महासागर में सुनामी आई थी। उस ज्वालामुखी विस्फोट ने टोंगा के भूभाग के कुछ हिस्सों को नाटकीय रूप से बदल दिया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जुड़े नहीं हैं, लेकिन दोनों एक ही अंतर्निहित विवर्तनिक बलों द्वारा संचालित होते हैं।