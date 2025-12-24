ताइवान में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप, ताइपे में इमारतें हिलीं

भूकंप

किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं

ताइवान की चिप निर्माता कंपनी TSMC ने कहा कि भूकंप का स्तर इतना नहीं था कि द्वीप में कारखानों को खाली करना पड़े। एक स्थानीय टीवी चैनल में ताइतुंग में सुपरमार्केट की अलमारियों से सामान गिरने के फुटेज दिखाए हैं। ताइवान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के पास 2 टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर स्थित होने के कारण अक्सर भूकंपों से प्रभावित होता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसे दुनिया में सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र बताता है।