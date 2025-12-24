ताइवान में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप, ताइपे में इमारतें हिलीं
क्या है खबर?
ताइवान एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से थर्रा गया। ताइवान मौसम प्रशासन ने बताया कि बुधवार को ताइवान के दक्षिणपूर्वी तटीय काउंटी ताइतुंग में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप की गहराई 11.9 किलोमीटर थी। ताइवान की राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने बताया कि अभी तत्काल किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन ताइपे समेत कई इलाकों में बड़ी इमारतें हिल गईं।
भूकंप
किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं
ताइवान की चिप निर्माता कंपनी TSMC ने कहा कि भूकंप का स्तर इतना नहीं था कि द्वीप में कारखानों को खाली करना पड़े। एक स्थानीय टीवी चैनल में ताइतुंग में सुपरमार्केट की अलमारियों से सामान गिरने के फुटेज दिखाए हैं। ताइवान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के पास 2 टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर स्थित होने के कारण अक्सर भूकंपों से प्रभावित होता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसे दुनिया में सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र बताता है।
असर
ताइवान में कब-कब आए भयानक भूकंप
ताइवान में अगस्त में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जो पूर्वी शहर हुआलिएन से 34 किमी दूर था और इसकी गहराई 9.7 किलोमीटर थी। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले अप्रैल 2024 में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 17 लोग मारे गए थे। इसे 25 वर्षों में सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया गया था। वर्ष 2016 में भूकंप में 100 से अधिक लोग और 1999 में 7.6 तीव्रता के भूकंप में 2,000 से अधिक लोग मारे गए थे।