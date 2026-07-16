न्यूजीलैंड में पर्यटन स्थल के पास 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी हटाई गई

न्यूजीलैंड हेरल्ड के मुताबिक, पहले भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई थी, जिसे बाद में संशोधित करके 5.9 कर दिया गया है। झटकों महसूस होने की करीब 20,000 रिपोर्ट हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ते अनाउ क्षेत्र में एक बड़े झटके के बाद आसपास के क्षेत्रों में 7 हल्के झटके भी लगे थे।

मिलफोर्ड साउंड से पुइसेगुर प्वाइंट तक के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर लोगों को तुरंत ऊंची जगह पर जाने को कहा गया था।