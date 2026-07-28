जापान के कुमामोटो में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी

जापान में 7.1 तीव्रता का बड़ा भूकंप, सुनामी की चेतावनी

लेखन गजेंद्र 01:32 pm Jul 28, 202601:32 pm

क्या है खबर?

जापान में क्यूशू क्षेत्र के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को भूकंप का तगड़ा झटका लगा है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने 7.1 दर्ज की गई है। जापान न्यूज के मुताबिक, कुमामोटो के अलावा अमाकुसा और आशिकिता में भूकंप की तीव्रता 6 रही है। भूकंप का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप के बाद एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधान किया गया है।