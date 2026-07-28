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जापान में 7.1 तीव्रता का बड़ा भूकंप, सुनामी की चेतावनी
जापान के कुमामोटो में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी

जापान में 7.1 तीव्रता का बड़ा भूकंप, सुनामी की चेतावनी

लेखन गजेंद्र
Jul 28, 2026
01:32 pm
क्या है खबर?

जापान में क्यूशू क्षेत्र के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को भूकंप का तगड़ा झटका लगा है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने 7.1 दर्ज की गई है। जापान न्यूज के मुताबिक, कुमामोटो के अलावा अमाकुसा और आशिकिता में भूकंप की तीव्रता 6 रही है। भूकंप का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप के बाद एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधान किया गया है।

भूकंप

एक मीटर सुनामी की लहरों की चेतावनी

मौसम एजेंसी के मुताबिक, भूकंप के बाद समुद्र में 1 मीटर (3.28 फीट) ऊंची लहर उठने की संभावना को देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की।

जापान सरकार ने दक्षिणी क्यूशू द्वीप पर स्थित कुमामोटो, नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाज़ाकी प्रान्तों को सतर्क किया है।

मौसम एजेंसी ने अरियाके और यात्सुशिरो समुद्र तट से दूरी बनाने का आग्रह किया है।

भूकंप के बाद हाई-स्पीड शिंकानसेन ट्रेनों सहित सभी सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।

भूकंप

जापान में लगता है हर 5 मिनट में एक भूकंप का झटका

जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप संभावित देशों में एक है। यहां हर 5 मिनट में कम से कम एक भूकंप का झटका जरूर आता है।

प्रशांत महासागर को आंशिक रूप से घेरने वाले ज्वालामुखियों और समुद्री खाइयों के 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित होने के कारण, जापान में दुनिया में 6.0 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होता है।

भूकंप के बाद क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर के सेंडाई और जेनकाई परमाणु ऊर्जा स्टेशन सुरक्षित हैं।

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कुछ इस तरह मचा भूकंप के बाद हड़कंप

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भूकंप का अहसास

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