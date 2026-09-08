तिब्बत में 5.3 तीव्रता का भूकंप

तिब्बत में हफ्ते में दूसरी बार आया भूकंप, नेपाल तक महसूस हुए झटके

लेखन Manoj Panchal 11:24 pm Sep 08, 202611:24 pm

क्या है खबर?

तिब्बत में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस हुए और इनकी तीव्रता 5.3 थी। यूरोपीय-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जमीन से 35 किलोमीटर की गहराई में था। इसके झटके नेपाल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। हालांकि, भूकंप के बाद तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। गुरुवार को भी तिब्बत में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था।