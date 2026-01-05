डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूसी तेल को लेकर सहयोग नहीं करता है तो उसे नई टैरिफ दरों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने यह बात एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेक इंसान बताया और कहा कि वे भारत पर जल्द ही टैरिफ बढ़ा सकते हैं।

बयान क्या है ट्रंप की नई धमकी? ट्रंप ने कहा, "वे असल में मुझे खुश करना चाहते थे...प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं। वह अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था। मुझे खुश करना जरूरी था। वे व्यापार करते हैं। हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।" ट्रंप ने यह टिप्पणी भारत द्वारा रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर की है, जिसका अमेरिका शुरू से विरोध कर रहा है। पिछले साल टैरिफ बढ़ाने का कारण भी ट्रंप ने यही बताया था।

टैरिफ भारत कर रहा है अभी 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना अमेरिका ने पिछले साल भारत पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफ लगाया था। इसके बाद रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया। इस कदम के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में तेजी से गिरावट आई थी। हालांकि, पिछले दिनों ट्रंप और मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के अपने साझा प्रयासों में गति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

