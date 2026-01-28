डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी, कहा- तेजी से बढ़ रहा विशाल नौसैनिक बेड़ा

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। यह तेजी से, बहुत ताकत, जोश और मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। यह वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बेड़ा है, जिसका नेतृत्व महान एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। वेनेज़ुएला की तरह, यह भी तैयार है, इच्छुक है, और ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी और हिंसा के साथ अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है।'

चेतावनी

समय खत्म हो रहा है- ट्रंप

ट्रंप ने आगे लिखा, 'उम्मीद है कि ईरान जल्दी ही बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और बराबरी का समझौता करेगा, जिसमें कोई परमाणु हथियार नहीं, जो सभी पक्षों के लिए अच्छा हो। समय खत्म हो रहा है, यह बहुत जरूरी है! जैसा कि मैंने ईरान से पहले भी कहा था, समझौता करो! उन्होंने नहीं किया, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिससे ईरान का बहुत नुकसान हुआ। अगला हमला और भी बुरा होगा! ऐसा दोबारा न होने दें।'