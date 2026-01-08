LOADING...
ट्रंप ने 31 UN संगठनों समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ा, भारतीय गठबंधन भी शामिल
लेखन गजेंद्र
Jan 08, 2026
10:57 am
क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर कर 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से दूरी बना ली है। संगठनों पर अमेरिकी हितों की सेवा न करने का आरोप है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, इन संगठनों में 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र (UN) संगठन शामिल हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को इन 66 संगटनों में भाग लेने और वित्त पोषित न करने का आदेश दिया है।

संगठन

सभी संगठनों को फंडिंग करता है अमेरिका

यह निर्णय सभी अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठनों, सम्मेलनों और संधियों की समीक्षा के लिया गया है, जिनका अमेरिका सदस्य या पक्षकार है। इन्हें अमेरिका वित्त पोषित या समर्थन भी करता है। व्हाइट हाउस ने बयान में बताया कि फैसले से उन संस्थाओं में अमेरिकी करदाताओं के धन और भागीदारी का अंत होगा जो अमेरिकी प्राथमिकताओं के बजाय वैश्विक एजेंडा को आगे बढ़ाती हैं। बयान के मुताबिक, इनमें कई संस्थाएं कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देती हैं।

संबंध

पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खत्म कर चुके हैं ट्रंप

अमेरिका की दूसरी बार सत्ता संभालते ही ट्रंप ने सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और पेरिस जलवायु समझौते से नाता तोड़ा। कुछ हफ्तों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से वापस ले लिया और संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के वित्त पोषण पर रोक लगा दी। ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को सूचित किया कि उसका वैश्विक कर समझौता अमेरिका में लागू नहीं होता।

समझौता

समझौते में भारत के नेतृत्व वाला सौर गठबंधन भी शामिल

ट्रंप ने जिन 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ा है, उसमें भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भी शामिल है। यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरूग्राम में है। अभी तक अमेरिका इसका सदस्य था। इसके अलावा वैश्विक आतंकवाद-विरोधी मंच, साइबर विशेषज्ञता पर वैश्विक मंच, इंटर-अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज रिसर्च, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, अफ्रीकी स्थायी मंच समेत कई शामिल हैं।

