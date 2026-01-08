ट्रंप ने 31 UN संगठनों समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ा, भारतीय गठबंधन भी शामिल

संगठन

सभी संगठनों को फंडिंग करता है अमेरिका

यह निर्णय सभी अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठनों, सम्मेलनों और संधियों की समीक्षा के लिया गया है, जिनका अमेरिका सदस्य या पक्षकार है। इन्हें अमेरिका वित्त पोषित या समर्थन भी करता है। व्हाइट हाउस ने बयान में बताया कि फैसले से उन संस्थाओं में अमेरिकी करदाताओं के धन और भागीदारी का अंत होगा जो अमेरिकी प्राथमिकताओं के बजाय वैश्विक एजेंडा को आगे बढ़ाती हैं। बयान के मुताबिक, इनमें कई संस्थाएं कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देती हैं।