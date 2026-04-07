ट्रंप के अल्टीमेटम का समय नजदीक, ईरान में बिजली संयंत्रों के आसपास मानव श्रृंखला की तैयारी

तैयारी ईरान की क्या है तैयारी? युवा मामलों के उपमंत्री अलीरेजा रहीमी ने कहा कि यह पहल युवाओं ने की है और कई विश्वविद्यालय के युवाओं, कलाकारों, युवा संगठनों ने प्रस्ताव दिया कि हम देश के बिजली संयंत्रों के चारों ओर एक मानव घेरा बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि 'उज्ज्वल भविष्य के लिए ईरानी युवाओं की मानव श्रृंखला' नामक अभियान एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए है, जो बुनियादी ढांचे की रक्षा का प्रतीक होगा। इस दौरान युवा संयंत्रों के चारों ओर खड़े होंगे।

धमकी ट्रंप ने क्या दी है धमकी? ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और युद्धविराम पर समझौता करने के लिए मंगलवार रात 8 बजे (पूर्वी समय) तक का समय दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान कोई पहल नहीं करता है तो अमेरिका उनके बुनियादी ढांचों पर हमला करेगा और इस बार निशाना पुल और बिजली संयंत्र होंगे। ट्रंप ने बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को भी खारिज कर दिया है।

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