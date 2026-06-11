डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा- आज रात ईरान पर बड़ा हमला, खार्ग द्वीप पर कब्जा होगा

धमकी

ट्रंप पहले भी दे चुके हैं ऐसी धमकी

ट्रंप ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद 7 फरवरी को ट्रुथ पर लिखा था कि अगर ईरान कोई समझौता नहीं करता है तो आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी, जो कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने समझौते के लिए 8 अप्रैल की शाम 8 बजे तक समयसीमा तय की और इसके बाद ईरान के सभी ब्रिज, पावर प्लांट, तेल संसाधन उड़ाने की धमकी थी। हालांकि, इसके बाद उन्होंने ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी थी।