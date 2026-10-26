इजरायल चुनाव में नेतन्याहू के समर्थन में ट्रंप का पोस्ट, कहा- बीबी एक असाधारण योद्धा प्रधानमंत्री

ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि यह पत्र उनके लिए लिख रहे हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते उनका समर्थन पत्र नहीं देखा था।

ट्रंप ने लिखा कि दुश्मन भी उनके और नेतन्याहू के बीच बेहतरीन तालमेल को जानते हैं, जिसके जरिए मिलकर जीत हासिल की गई है।

उन्होंने बताया कि अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला सबसे सफल रहा, लेकिन उससे पहले ईरान पर 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' चलाया था, जिसने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका था।