डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वह पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं

इस्लामाबाद में समझौता हुआ तो पाकिस्तान जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, कहा- ईरान युद्ध बहुत जल्द होगा समाप्त

लेखन गजेंद्र 08:39 am Apr 17, 202608:39 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाता है तो वह पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने यह बात नेवादा के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस के लॉन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की स्थिति सकारात्मक गति दिखा रही है। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही एक समझौता हो सकता है।