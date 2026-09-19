अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड से ऐतिहासिक समझौता किया है

डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐतिहासिक समझौता, ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर अमेरिका को मिला स्थायी नियंत्रण

लेखन भारत शर्मा 09:06 am Sep 19, 202609:06 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व समझौते की घोषणा की है। इस रणनीतिक समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर स्थायी नियंत्रण मिल गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, इस समझौते पर अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। यह सौदा ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान किए प्रयासों के बाद हुआ है।