डोनाल्ड ट्रंप बोले- टैरिफ की वजह से प्रधानमंत्री मोदी मुझसे नाखुश हैं, वह मिलना चाहते थे
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुश नहीं हैं (फाइल तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Jan 07, 2026
09:56 am
क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने रूसी तेल खरीद की वजह से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। वाशिंगटन में हाउस रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की बैठक में ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिकी रक्षा उपकरणों और खासतौर पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए लंबे समय से लंबित ऑर्डरों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे मिलने आए थे। हालांकि, ट्रंप ने समय और स्थान नहीं बताया।

बयान

क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जैसी गुणवत्ता वाले हथियार किसी देश के पास नहीं, अमेरिका तेजी से हथियार बनाता है। उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर का जिक्र कर कहा, "मेरे पास भारत आया था। सर, मैं 5 साल से इंतज़ार कर रहा हूं। हम इसे बदल रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे का ऑर्डर दिया। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए। सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, प्लीज? हां। मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा खुश नहीं हैं।"

नाखुश

भारत ने रूस से तेल खरीद कम किया- ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे नाखुश हैं क्योंकि आप जानते हैं, वे अब बहुत ज़्यादा टैरिफ दे रहे हैं क्योंकि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "उन्होंने अब इसे बहुत कम कर दिया है, रूस से। हम टैरिफ की वजह से अमीर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग यह समझते हैं। टैरिफ की वजह से हमारे देश में 650 अरब डॉलर से ज़्यादा आने वाले हैं।"

ट्विटर पोस्ट

ट्रंप का बयान

टैरिफ

इस हफ्ते टैरिफ बढ़ाने की दी थी धमकी

ट्रंप ने पिछले दिनों एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए दोहराया था कि वह भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने रविवार को कहा, "अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं।प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं। मुझे खुश करना उनके लिए महत्वपूर्ण था। वे व्यापार करते हैं, और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।"

