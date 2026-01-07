डोनाल्ड ट्रंप बोले- टैरिफ की वजह से प्रधानमंत्री मोदी मुझसे नाखुश हैं, वह मिलना चाहते थे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने रूसी तेल खरीद की वजह से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। वाशिंगटन में हाउस रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की बैठक में ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिकी रक्षा उपकरणों और खासतौर पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए लंबे समय से लंबित ऑर्डरों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे मिलने आए थे। हालांकि, ट्रंप ने समय और स्थान नहीं बताया।

बयान क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जैसी गुणवत्ता वाले हथियार किसी देश के पास नहीं, अमेरिका तेजी से हथियार बनाता है। उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर का जिक्र कर कहा, "मेरे पास भारत आया था। सर, मैं 5 साल से इंतज़ार कर रहा हूं। हम इसे बदल रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे का ऑर्डर दिया। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए। सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, प्लीज? हां। मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा खुश नहीं हैं।"

नाखुश भारत ने रूस से तेल खरीद कम किया- ट्रंप ट्रंप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे नाखुश हैं क्योंकि आप जानते हैं, वे अब बहुत ज़्यादा टैरिफ दे रहे हैं क्योंकि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "उन्होंने अब इसे बहुत कम कर दिया है, रूस से। हम टैरिफ की वजह से अमीर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग यह समझते हैं। टैरिफ की वजह से हमारे देश में 650 अरब डॉलर से ज़्यादा आने वाले हैं।"

Advertisement

ट्विटर पोस्ट ट्रंप का बयान VIDEO | Washington, USA: “I have a very good relationship with PM Modi, but he is not happy with me as India is paying high tariffs due to its purchase of Russian oil,” says US President Donald Trump.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/0wiQtakYkA — Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2026

Advertisement