अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के बाद की नई योजना का खुलासा किया है

डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा- ईरान युद्ध के बाद तेल पर कब्जा कर सकता है अमेरिका

लेखन भारत शर्मा 04:34 pm Sep 14, 202604:34 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। आयरलैंड के दौरे पर ट्रंप ने रविवार को संकेत दिए कि ईरान युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका, वेनेजुएला की तरह ही ईरान में रुक सकता है और वहां के तेल पर अपना कब्जा रख सकता है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान युद्ध इसी साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के ठीक बाद खत्म हो सकता है।