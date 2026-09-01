ट्रंप ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को नकारा, सवाल को बेवकूफी भरा बताया

USA टुडे के मुताबिक, ट्रंप की पूर्व सहयोगी और मौजूदा आलोचक जॉर्जिया की पूर्व कांग्रेसी सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन, ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने रणनीतिक बैठकों में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा की है।

हालांकि, उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। इसे व्हाइट हाउस ने खारिज किया है।

बता दें, अमेरिका ने 1945 में जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल किया था, जिसमें अनुमानित 2 लाख लोग मारे गए थे।