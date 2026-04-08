ट्रंप को हटाने के लिए साथ आए 70 से अधिक अमेरिकी सांसद, क्या संभव है इस्तीफा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान के खिलाफ युद्ध को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया है, लेकिन उनकी मुसीबत बढ़ गई है। अमेरिकी कांग्रेस के 70 से अधिक सांसद उनको हटाने के लिए एक साथ आए गए हैं, जिसमें कुछ सीनेटर भी शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है। सांसदों ने कहा कि ट्रंप के मंत्रिमंडल को संविधान के 25वें संशोधन को लागू कर उनको अयोग्य घोषित करना चाहिए।

बयानबाजी ट्रंप की बयानबाजी से नाराज हैं सांसद ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को दी गई समयसीमा खत्म होने से पहले ट्रुथ पर 'पूरी सभ्यता को खत्म करने' और इससे पहले होर्मुज खोलने को लेकर गाली-गलौच की थी। इसके बाद अमेरिकी सांसदों का गुस्सा भड़क उठा। कुछ रिपब्लिकन सांसद ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की धमकियां 'युद्ध अपराध' के बराबर है। ट्रंप की इस बयानबाजी को संभवत: ईरान पर परमाणु हमला करने से जोड़ा जा रहा था।

मांग तुरंत विशेष सत्र बुलाने की मांग डेमोक्रेट्स सांसदों ने बयान में कहा, "ट्रंप पागल हो गए हैं। पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी झकझोरती है। इस पर कांग्रेस को कड़ा जवाब देना चाहिए। हाउस को सत्र बुलाना चाहिए और युद्ध खत्म करने के लिए वोट करना चाहिए, इससे पहले कि ट्रंप देश को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल दें।" सांसदों ने रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप के खतरनाक बर्ताव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अभी मांगों पर उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल ने कोई पहल नहीं की है।

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महाभियोग अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को दो संवैधानिक तरीकों से हटाया जा सकता है। इसमें एक महाभियोग और दूसरा 25वां संशोधन है। महाभियोग अपराध या गंभीर कदाचार के लिए लाया जाता है, जबकि 25वां संशोधन मुख्य रूप से अक्षमता के ममले में उपयोग किया जाता है। दोनों ही मामलों में अंतिम फैसला कांग्रेस के 2/3 बहुमत पर आधारित होता है। महाभियोग की शुरूआत कांग्रेस करती है, जबकि 25वां संशोधन की शुरूआत उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की अनुमति से होता है।

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संशोधन क्या है 25वां संशोधन और इससे कैसे हट सकते हैं राष्ट्रपति? यह संशोधन 1967 में पूर्व राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के बाद लागू किया गया था। इसके तहत 4 मुख्य धारा शामिल है। धारा 4 में राष्ट्रपति जब खुद को अक्षमता घोषित नहीं करता, तो उसे हटाने के लिए उपराष्ट्रपति और 8 कैबिनेट सदस्य लिखित घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति असमर्थ हैं। यह घोषणा सीनेट-हाउस स्पीकर भेजते हैं और तभी राष्ट्रपति की शक्तियां उपराष्ट्रपति को मिल जाती हैं। कांग्रेस को 21 दिनों में दो-तिहाई बहुमत से फैसला करना होता है।