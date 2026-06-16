डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 28 लाख करोड़ रुपये देने की बात ठुकराई

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 28 लाख करोड़ रुपये देने की बात ठुकराई, कहा- फर्जी खबर

लेखन गजेंद्र 09:40 am Jun 16, 202609:40 am

क्या है खबर?

ईरान के साथ समझौते पर सहमति के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन दावों का खंडन किया है, जिसमें ईरान को पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर (करीब 28 लाख रुपये) देने की बात कही जा रही है। ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ पर बताया कि ईरान को 300 अरब डॉलर देने की खबर पूरी तरह झूठी है, जो डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार कभी न बनाने पर सहमत हुआ है।